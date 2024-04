Roma in campo a due giorni dal Milan: personalizzato per Mancini. Ancora out Azmoun

Il centrale giallorosso non è sceso in campo con il resto dei compagni a causa dei problemi fisici accusati nel derby. Ancora ai box invece l'attaccante iraniano

Archiviata la sbornia post vittoria nel derby la Roma ha già messo nel mirino l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. I giallorossi sono scesi in campo sotto lo sguardo vigile di Daniele De Rossi che ha però dovuto fare a meno di Gianluca Mancini. Il match winner della stracittadina ha infatti svolto un allenamento personalizzato a seguito dei problemi fisici accusati proprio contro la Lazio. Oltre al centrale, assente anche Sardar Azmoun che rimarrà ai box ancora per qualche settimana a seguito della lesione ai flessori della coscia sinistra accusata in nazionale. Presenti tutti gli altri componenti della rosa, compreso Tammy Abraham sabato è tornato in campo 307 giorni dopo la rottura del legamento crociato anteriore dello scorso 4 giugno.