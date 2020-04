Roma, in arrivo un regalo di Pasqua per gli abbonati Under 10

La Roma continua a distinguersi per le sue iniziative. Dopo la distribuzione di prodotti di prima necessità e aver aperto il call center per tutti gli abbonati over 6o, la società giallorossa, insieme alla sua fondazione Roma Cares, in questi giorni sta contattando i genitori degli abbonati più piccoli per una nuova iniziativa: in vista di Pasqua infatti spedirà a casa un regalo a tutti i bambini con l’abbonamento under 10. La Roma questa volta vuole esprimere vicinanza e sostegno verso i tifosi più piccoli in questo periodo di emergenza.