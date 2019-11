Roma, il riposo prima di tutto: dopo il Gladbach volerà direttamente a Parma

Da Gladbach a Parma senza passare dal via. O meglio, da Roma. Dopo la trasferta di Europa League, che vedrà impegnata la squadra al Borussia Park giovedì sera, i giallorossi voleranno prima a Bologna per poi spostarsi direttamente a Parma, dove domenica sera affronteranno i ducali e sabato sosterranno l’allenamento di rifinitura. Fonseca parlerà ai giornalisti in hotel alle ore 18, per presentare i temi della sfida contro i gialloblù. Il tutto per concedere ai giocatori, e soprattutto ai loro muscoli, ore essenziali di riposo, uno dei segreti più importanti della gestione della rosa del tecnico. Come, tra l’altro, già accaduto nella trasferta di Udine, quando la squadra è rimasta a dormire in Friuli prima di tornare nella Capitale.