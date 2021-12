Roma, il club annuncia il pacchetto per assistere a 3 incontri a prezzo ridotto

La promozione include le partite contro Cagliari, Genoa e Verona

Il sito ufficiale dell'As Roma annuncia delle novità per le prossime partite di Serie A. Queste il testuale del sito: "La voglia di Roma non si ferma e per il 2022 abbiamo una sorpresa per voi: il Pack per assistere a tre partite a partire da 20€! Ecco i tre incontri che fanno parte del pacchetto: Roma-Cagliari del 16 gennaio (Data e ora da confermare) Roma-Genoa del 6 febbraio (Data e ora da confermare) Roma-Verona del 20 febbraio (Data e ora da confermare) Il pacchetto, in vendita ad un prezzo vantaggioso rispetto a quello dei singoli biglietti, sarà disponibile fino all’orario d'inizio di Roma-Cagliari". L'Olimpico dunque, si prepara ad accogliere ancora un corposo numero di spettatori.