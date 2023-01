Roma, il caso Zaniolo ora compatta i tifosi: da idolo a traditore

Le notizie di mercato si affollano attorno al futuro di Nicolò, intanto anche sui social i sostenitori della Roma si scatenano

Redazione

Il caso Zaniolo negli ultimi giorni ha infiammato non solo i giornali e i notiziari, ma anche i social. Dalla non convocazione contro lo Spezia, l’hashtag #Zaniolo ha raccolto un totale di quasi 14mila interazioni solo su Twitter, comparendo spesso tra le tendenze italiane come topic più “chiacchierato”. Un altro dato che salta all’occhio è quello riguardante il “sentiment” dei post, ossia al tono utilizzato dagli utenti. Solo 1000 tweet sono apertamente “pro-Zaniolo”, mentre ben il 91% si divide tra chi rimane neutro e chi, invece, ha una posizione dichiaratamente negativa. Questa rivelazione fa riflettere, soprattutto se la si mette a paragone con due hashtag correlati, #ASRoma e #Mourinho. Se la società ha raccolto una percentuale di positività che si aggiorna attorno al 30%, per lo Special One c’è una quasi completa ovazione, con un 90% di consensi, tra tweet positivi e neutri.

"Con noi hai chiuso", "Traditore", "Via da Roma". Sono solo alcuni dei commenti sotto i post di Zaniolp — Al numero 22 giallorosso le cose non vanno bene neanche su Instagram. Tra storie che appaiono e poi scompaiono e like sospetti, Zaniolo ha riaperto i commenti sotto le foto, precedentemente limitati. Quelli che non si sono limitati, sono i tifosi, amareggiati dal comportamento del giocatore. “Sei sempre stato difeso da una città intera”, scrivono sotto il post con la foto del Colosseo dopo la vittoria della Conference, e ancora “Con noi hai chiuso” e “Ti siamo stati vicino nei momenti più bui della tua carriera, ora togli il disturbo”. Insomma, oltre alla catena di insulti, c’è anche tanta delusione. Quel filo che legava i tifosi a Nicolò si è spezzato, se prima era stato immolato a nuova bandiera, a simbolo, ora la parola più accostata al suo nome è “traditore”. Ecco alcuni commenti su Instagram:

Insomma, la frattura sembra insanabile. Se dovesse rimanere a Roma, Zaniolo dovrà riconquistare una piazza a cui ha voltato le spalle. I tifosi giallorossi che lo hanno sempre protetto, ora si augurano che vada via dalla capitale o, al meglio, di vederlo relegato in panchina. Nei prossimi giorni a parlare sarà il mercato. Il Bournemouth resta alle porte con la sua offerta da 30 Milioni, Nicolò aspetta il Milan, che però non sembra in grado di raggiungere la richiesta della Roma. I tifosi sperano nella sua vendita, soprattutto se la sua cessione dovesse aprire le porte a Ziyech.

Simona Valentini