Roma, ieri l’incontro con Rocchi: chiesto un comportamento diverso in panchina

Ieri allo stadio Olimpico in tribuna stampa c'era anche Gianluca Rocchi. Il designatore degli arbitri di Serie A e B ha assistito al match tra la Roma e la Sampdoria. Il motivo della visita era chiaramente un altro. Infatti dopo le polemiche del caso Serra l'ex direttore di gara ha voluto incontrare di persona il club per capire il malessere verso la classe arbitrale. L'incontro è avvenuto con Pinto e Lombardo prima del fischio d'inizio. "Non abbiamo mai presentato un ricorso ma quello che è successo con Serra è grave" hanno spiegato a Rocchi, che tuttavia ha cercato di giustificare l’arbitro. Il fischietto torinese nel weekend è tornato a dirigere una gara, ma in Serie B. Ha scatenato nuove polemiche facendo perdere la testa al tecnico del Venezia Vanoli. La Roma ha ribadito di sentirsi soddisfatta per il comportamento generale degli arbitri in questa stagione mentre il designatore ha chiesto un atteggiamento più disciplinato durante le partite da parte della panchina di Mourinho.