Roma, Ibanez tra gli Under 21 migliori del weekend europeo – FOTO

Nonostante una sbavatura singola – e di reparto – sul gol di Pjaca per l’1 a 1 momentaneo del Genoa, Ibanez ha sfoderato a Marassi un’altra prestazione di qualità a difesa del fortino giallorosso. Il centrale della Roma è stato infatti inserito da WhoScored nella formazione migliore contenente gli Under 21 dei cinque maggiori campionati europei che meglio hanno fatto nell’ultimo weekend calcistico. Il brasiliano guida un folto gruppo di giovani arrembanti provenienti dalla Serie A: in difesa sulla destra c’è l’esterno del Cagliari Zappa, a tenere le chiavi del centrocampo c’è Pobega dello Spezia e sempre dalla squadra di Vincenzo Italiano è stato scelto Kevin Agudelo. Tra gli altri invece da segnalare il talento del Bayer Leverkusen Wirtz e la classe cristallina del portoghese Joao Felix, individuato come terminale d’attacco della formazione.