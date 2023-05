Roma, Ibanez convocato dal Brasile per le amichevoli contro Guinea e Senegal

Questa stagione non è stata la più esaltante dal punto di vista personale per Roger Ibanez ma la sua nazionale punta su di lui per il prossimo futuro. Quest'oggi infatti il ct Menezes ha ufficializzato la lista dei convocati del Brasile per le amichevoli contro la Guinea (17 giugno) e il Senegal (20 giugno). Tra i nomi figura anche quello del centrale giallorosso che prima però scenderò in campo in questo delicatissimo finale di stagione che vede la sua Roma impegnata nella finale di Europa League. Il difensore giallorosso ha festeggiato la chiamata del Ct verdeoro sul suo profilo Instagram: "Orgoglio e onore!"