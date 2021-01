Roma, i convocati per la sfida di Crotone: out Pedro e Spinazzola

La Roma si appresta a disputare la partita contro il Crotone di Stroppa: un passaggio fondamentale per arrivare al meglio alle prossime sfide con Inter e Lazio, due veri e propri scontri diretti.

La lista dei convocati per il match vede ancora fuori dai giochi Spinazzola e Calafiori, che lasceranno nuovamente sguarnito l’out di sinistra. In avanti mancherà Pedro, alle prese con una lesione al flessore. Stesso problema per Mirante, che lascerà ancora una volta il suo posto tra i pali a Pau Lopez.

Di seguito la lista dei convocati giallorossi:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Podgoreanu

Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Perez, Providence