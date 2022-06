Roma, Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Primavera

L'ex allenatore di Teramo, Gubbio e Casertana prenderà il posto di Alberto De Rossi

Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, la Roma ha comunicato di aver ingaggiato Federico Guidi come nuovo allenatore della squadra Primavera per la prossima stagione. Il tecnico prenderà il posto di Alberto De Rossi diventato responsabile dello sviluppo e formazione allenatori delle giovanili. Nell'ultima stagione, Guidi è stato sulla panchina del Teramo in Serie C, dopo le esperienze con il Gubbio e la Casertana nella stessa categoria gli anni precedenti. Ora il salto in un grande club come la Roma dove dovrà sostituire un totem del calcio giovanile e risollevare il morale dell'ambiente dopo una finale Scudetto persa contro l'Inter. “Vorrei ringraziare Vincenzo Vergine, Tiago Pinto e tutta la Società per la fiducia che mi è stata accordata. Entrare nel mondo Roma rappresenta per me una fortissima emozione. Sarà una grande responsabilità lavorare nel settore giovanile giallorosso, per proiettare nel calcio professionistico quanti più calciatori possibili”.