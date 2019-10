Roma-Gladbach, per i tifosi l’arbitro diventa Gollum: “Furto, ma non è una novità. Però Florenzi…” – FOTO

La Roma cade al 94′ e lo fa per colpa di un rigore regalato dall’arbitro Collum che vede un tocco di mano di Smalling quando il centrale colpisce la palla con il volto. I tifosi si lanciano sui social per commentare l’episodio incredibile, trasformando l’arbitro in Gollum, il personaggio del Signore degli Anelli con cui condivide l’assonanza del nome.