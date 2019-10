Roma-Gladbach, UFFICIALE: Mancini mediano, Pastore alle spalle di Dzeko – LIVE

La Roma incerottata affronta stasera il Borussia Moenchengladbach. Alle 18.55 i giallorossi scendono in campo nella terza giornata della fase a gironi di Europa League, con la possibilità di ipotecare i sedicesimi di finale in caso di vittoria. I tedeschi, invece, hanno assoluta necessità di vincere per continuare a sperare: dopo due partite la squadra di Marco Rose ha un solo punto, contro i 4 della Roma. Fonseca dovrà soprattutto fare i conti con l’emergenza infortuni, ultimo dei quali quello di un febbricitante Santon.

Davanti a Pau Lopez ci sono Spinazzola e Kolarov sugli esterni, con Fazio e Smalling centrali. La novità è la posizione di Mancini, inizialmente al fianco di Veretout in mediana. Trio Zaniolo-Pastore-Kluivert alle spalle di Edin Dzeko in campo nonostante la mascherina al volto.