Roma-Gladbach, il Borussia fa ironia sul rigore – FOTO

Continuano le polemiche relative alla sfida di Europa League tra Roma e Borussia Moenchengladbach. Il club tedesco, tramite il profilo Twitter ufficiale, hanno tirato in ballo i giallorossi pubblicando la foto di un personaggio del cartone animato “Bojack Horseman” che ha un’enorme mano al posto della testa, scrivendo come didascalia “Troppo presto?“. Un chiaro riferimento all’inesistente penalty fischiato dall’arbitro Collum a Smalling, nonostante quest’ultimo sia stato colpito in volto.