Roma-Gent, giallorossi sempre in gol nelle ultime dieci partite in Europa

La Roma torna a vincere all’Olimpico, stavolta grazie al gol del nuovo arrivato Carles Perez. La gioia dell’ex blaugrana riporta sollievo sugli spalti dopo un inizio di anno deludente, nonostante la prestazione poco convincente della squadra. La rete dello spagnolo segna però anche un record per i giallorossi: la Roma, infatti, è andata in gol nelle ultime 10 partite nelle competizioni europee. La rete di Perez, oltre a rappresentare la sua prima firma in giallorosso, segna così anche la striscia più lunga di gol consecutivi nella storia della società capitolina.