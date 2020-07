Roma, Fuzato rinnova fino al 2023: “Devo fare esperienze per crescere” – FOTO

Tempo di ufficialità in casa Roma. Con un tweet sul suo profilo ufficiale, il club ha annunciato il rinnovo fino al 2023 di Daniel Fuzato. La scadenza del contratto del portiere brasiliano è stata quindi allungata di un anno rispetto al 2022. “Questo rinnovo rappresenta una tappa importante della mia carriera. So – le parole del terzo portiere della Roma al sito della società – che dovrò maturare ancora esperienze per completare il mio processo di crescita ma la fiducia che il club ha riposto in me, testimoniata dal prolungamento del contratto, mi inorgoglisce. Legare il mio futuro alla Roma era un mio obiettivo e sono felice di averlo raggiunto”.

Mai impiegato in prima squadra in questi due anni di Roma, Fuzato è destinato a lasciare Trigoria in prestito in questa sessione di mercato. L’agente del calciatore è stato chiaro con il club: o fa il secondo o va a giocare. La società giallorossa ha rinnovato la fiducia nell’ex Palmeiras, che comunque è pronto “a fare esperienze per maturare”, come ha sostanzialmente confermato lo stesso calciatore. Nelle ultime settimane si era mosso qualcosa in Portogallo, in particolare con il Gil Vicente.