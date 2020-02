Roma, Fonseca è in crisi: un anno fa con Di Francesco due punti in più e ottavi di Champions League

Buio totale. Un tunnel senza fine e che non riesce a far vedere uno spiraglio di luce alla Roma. I giallorossi continuano a perdere e l’Atalanta prosegue il suo cammino verso il quarto posto. Dopo un inizio di stagione che aveva fatto sognare i tifosi giallorossi adesso la squadra ha subito una grave battuta d’arresto. Numeri che fanno pensare, se si rapportano a quelli ottenuti da Di Francesco l’anno scorso: l’ex allenatore della Roma, un anno fa, era riuscito ad ottenere infatti 2 punti in più rispetto alla Roma di Fonseca, centrando anche la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Porto.