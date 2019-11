Roma, Fonseca concede un giorno libero. Squadra al lavoro da martedì

“Una sosta che arriva al momento giusto” ha detto Fonseca, che abbraccia lo stop per far ricaricare le pile ai suoi dopo il tour de force. La Roma si ritroverà a Trigoria martedì per riprendere a lavorare. Non ci saranno i nazionali e non ci sarà Spinazzola, che si è fatto male all’adduttore e dovrà restare a Roma rinunciando alla chiamata in nazionale. La speranza, invece, è recuperare quanto prima Mkhitaryan e Pellegrini, che hanno quasi ultimato il periodo di riabilitazione dopo i rispettivi infortuni.