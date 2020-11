Roma-Fiorentina, i Friedkin all’Olimpico: colloquio con Joe Barone nel prepartita

Dan Friedkin torna allo stadio. Dopo l’assenza di giovedì sera nel match contro il CSKA Sofia all’Olimpico, in cui era presente all’Olimpico solo il figlio Ryan, per la sfida fondamentale di stasera con la Fiorentina sugli spalti c’è anche il presidente dell’AS Roma. I Friedkin continuano il loro ambientamente nel calcio italiano, stanno cominciando a costruire rapporti e tastare il terreno delle relazioni con gli altri club. Nel prepartita di Roma-Fiorentina, infatti, Dan e Ryan si sono intrattenuti per qualche minuto a colloquio con Joe Barone, direttore generale dei viola e braccio destro di Commisso. Quella di stasera è uno scontro tra proprietà a stelle e strisce, ma il patron americano della Fiorentina non è presente all’Olimpico dal momento che è rientrato già negli States.