Roma-Fiorentina, domani alle 13 la conferenza stampa di Mourinho

Il tecnico romanista presenterà la prima giornata di campionato con la Viola

Domani alle 13 andrà in scena la prima conferenza stampa di Mourinho a Trigoria. Diventerà un'abitudine, ma finora il tecnico ha parlato ai giornalisti solo lontano dal Fulvio Bernardini. Lo Special One dovrà presentare il match con la Fiorentina, prima giornata in programma domenica sera all'Olimpico. Quello del prato dello stadio sarà un tema (Mourinho si è lamentato pubblicamente delle condizioni in cui è ridotto), così come il mercato. Quel "mi manca qualcosa" detto ieri a Trabzon, lascia aperte diverse porte che andranno chiarite.