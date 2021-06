Roma, Fink a Trigoria per Zaniolo: controllo ok, Nicolò pronto per Mou – VIDEO

Il dottore che ha operato Zaniolo lo scorso settembre ha dato il via libera definitivo per l'inizio della stagione

La stagione della Roma comincerà ufficialmente la prossima settimana. Quella di Zaniolo (e di altri suoi compagni di squadra) è invece iniziata oggi. Dopo il tampone effettuato ieri, questa mattina Nicolò è stato a Trigoria per il primo allenamento. Ad assistere, oltre al preparatore atletico, anche Christian Fink, il chirurgo che l'ha operato a Innsbruck lo scorso settembre e che ha seguito passo dopo passo il suo percorso di riabilitazione. Il dottore, arrivato al Fulvio Bernardini intorno alle 9.30, ha visitato il ginocchio di Zaniolo e ha dato l'ok definitivo per iniziare la stagione senza freni. Il numero 22 aveva già avuto il via libera dal medico per forzare negli allenamenti. L'ultimo mese l'ha passato a La Spezia con la famiglia, allenandosi due volte al giorno per sei giorni e seguendo una dieta ferrea che gli ha permesso di presentarsi oggi già al top della forma fisica. Ora Zaniolo aspetta Mourinho per dimostrargli di essere finalmente pronto a riprendersi la Roma.