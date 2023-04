Roma-Feyenoord, Mourinho show: festeggia e canta i cori insieme a tutto lo stadio

La Roma supera il Feyenoord e conquista la terza semifinale europea di fila, la seconda da quando c'è Mourinho in panchina. Adesso dovrà superare il Bayer Leverkusen per andare in finale a Budapest. José poco prima del fischio finale ha iniziato il suo personale show. Il mister ha cantato i cori insieme agli oltre 60000 tifosi e ha incitato la squadra. Aveva chiesto 67mila giocatori e così è stato. L'Olimpico ha ruggito e nei momenti di difficoltà ha sostenuto la Roma. La semifinale d'andata si giocherà l'11 maggio, il ritorno il 18. Anche Pellegrini dopo le tante critiche si è dato alla pazza gioia. Dopo il fischio finale è andato sotto la Curva Sud ed è salito sulla balaustra. Il capitano si è preso l'abbraccio della sua gente che non ha mai smesso di sostenerlo.