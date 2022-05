Roma-Feyenoord, ecco come saranno posizionati i maxischermi all’Olimpico

Gli abbonati che hanno comprato il biglietto nella giornata di ieri sono stati 11mila

Manca sempre meno alla finale di Conference League. Mercoledì la Roma scenderà in campo a Tirana, i romanisti che non andranno in Albania hanno la possibilità di seguire la squadra allo stadio Olimpico. Oggi è partita la vendita libera e la fila sul sito è lunghissima. Oltre 9mila tifosi erano collegati alle 12. Gli abbonati che hanno comprato il biglietto nella giornata di ieri sono stati 11mila. In base all'affluenza la Roma è pronta ad aprire tutti i settori. I maxischermi saranno 6: due sotto la Tevere, due sotto la Montemario e gli altri sotto le curve.