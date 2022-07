Roma Femminile, ufficiale l’acquisto di Martina Di Bari

Dopo l'ufficialità di Minami la Roma Femminile ha annunciato un altro colpo: "Martina Di Bari è una nuova calciatrice giallorossa. Il difensore classe 2002 nella prossima stagione giocherà in prestito al Napoli In bocca al lupo". Nell'ultima settimana il club giallorosso ha acquistato anche Stephanie Ohrstrom e Valentina Giacinti. Dopo il secondo posto della passata stagione e la finale di Coppa Italia persa l'obiettivo per il prossimo anno è quello di vincere lo scudetto.