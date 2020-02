Roma femminile, Thomas stende l’Empoli con una doppietta: vittoria per 2-1 in trasferta

La Roma femminile torna alla vittoria. Contro l’Empoli la squadra di Bavagnoli era chiamata a una reazione importante dopo il ko con il Milan e il pareggio contro la Fiorentina. Per le giallorosse è arrivato un successo a dir poco fondamentale, in trasferta contro una squadra ostica e maturata nel finale. Grande protagonista, come spesso accade, Lindsay Thomas: l’attaccante della Roma segna il vantaggio nel recupero del primo tempo, poi risponde al pareggio toscano con una rete da bomber puro all’86’. Quarto posto consolidato.