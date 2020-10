Roma Femminile sul velluto: 2 a 0 al Verona

La Roma Femminile festeggia nel migliore dei modi il ritorno allo Stadio Tre Fontane. Le ragazze di Betty Bavagnoli superano per 2 a 0 il Verona grazie ai gol di Serturini e Lazaro e centrano la seconda vittoria casalinga stagionale. Gara mai in discussione per le giallorosse, che dominano il gioco dal primo all’ultimo minuto tirando 28 volte contro i soli 2 tentativi avversari. Straordinaria la prova di Hegerberg, motore inesauribile a centrocampo. La Roma sale a 7 punti in classifica nelle prime 4 giornate: prossimo impegno in trasferta contro l’Inter, che oggi è impattata sull’1 a 1 con il Napoli.