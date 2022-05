Roma Femminile, Spugna: “Basta un episodio e la partita gira a tuo sfavore”

Il tecnico giallorosso ha parlato dopo la sconfitta: "Voglio fare i complimenti alle mie ragazze per la stagione"

Alessandro Spugna , allenatore della Roma Femminile , ha parlato al termine della sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Juventus per 2-1. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

"Chiaro, abbiamo fatto una buona gara per 80 minuti. Non siamo riuscite a fare il colpo del K.O., poi basta un episodio e la partita ti gira a tuo sfavore. Nonostante ciò, voglio fare i complimenti alle mie ragazze per la stagione".