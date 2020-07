Roma femminile, saluta anche Ekroth: “Grazie di tutto” – FOTO

Un altro pezzo della Roma femminile dice addio. L’ultima a salutare è la svedese Petronella Ekroth, che si è congedata dalla squadra con un post su Instagram: “Grazie di tutto. È stato un piacere far parte di questa squadra e di questa società. Sono molto felice e grata per il tempo passato con voi e me ne vado con grandi ricordi e una grande esperienza. Vi auguro il meglio. Grazie Roma”. La trentenne svedese era stata acquistata a gennaio, dopo l’infortunio di Di Criscio. La sua avventura è durata solo due mesi a causa del lockdown che ha poi interrotto il campionato.