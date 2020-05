Roma Femminile, Pipitone: “Il Tre Fontane è meraviglioso. Mi ispiro a Buffon e Abbiati”

Rosalia Pipitone si racconta ai microfoni della tv ufficiale della società giallorossa. Il portiere della Roma Femminile ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato della sua esperienza nella Capitale e delle propria carriera. Queste le sue parole:

Come stai?

“È stata dura, un periodo difficile, anche se quest’ultima settimana abbiamo avuto una boccata d’aria fresca. Purtroppo è successo, ma la fase 2 ci da un po’ di prospettive positive”.

Hai sempre giocato in porta?

“No, sono nata attaccante, mi piaceva anche. In porta ci sono finita per caso, durante una partita primavera sono finita in porta perché si fece male il portiere e dal giorno dopo ho cominciato ad allenarmi in porta”.

Ti ispiri a qualche portiere?

“Ovviamente Buffon, è un esempio per tutti, ma anche Abbiati, che è uno dei miei portieri preferiti. Quando subentrò a Rossi perché si fece male mi piacque subito, avevo i suoi poster e guardavo tutte le sue partite”.

Il Tre Fontane?

“È meraviglioso, senti il calore dei tifosi e di questa città. Ti da una forza incredibile”.

Come ti ha cambiata il calcio?

“Mi ha formata, mi ha reso una donna migliore. Non sarei quella che sono oggi senza calcio”.

Il mondiale?

“La ciliegina sulla torta della mia carriera. La realizzazione di ogni fatica, del mio sogno più grande, che avevo sin da bambina. Mi ha fatto capire che nella vita puoi ottenere qualcosa in cui credi fortemente”.

Domanda di Bonfantini: “Quanto è bello giocare con tante ragazze giovani?”

“Mi mantengono giovane, siccome sono abbastanza competitiva cerco di dare più di quello che potrei dare alla mia età”.

Ti piacerebbe allenare in futuro?

“Si, uno dei miei sogni sarebbe poter allenare un giorno. Aiuto molto le mie compagne, non riesco a non dare consigli, spesso parlo anche troppo. Molte mi chiamano mamma, penso che la mia indole sia quella di aiutare le compagne, sia dentro che fuori dal campo”.

Le iniziative della Roma in questo periodo?

“La Roma si è distinta nel sociale, grazie alla campagna Assieme ha aiutato molte persone in difficoltà, con iniziative bellissime come la consegna di box agli anziani o le uova di Pasqua regalate ai bambini o ancora la raccolta fondi per gli ospedali. Ha dimostrato di essere più di una squadra di calcio”.