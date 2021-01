Roma Femminile, lesione del crociato per Hegerberg: “Farò di tutto per tornare presto” – FOTO

Brutte notizie per la Roma Femminile di Betty Bavagnoli. L’allenatrice giallorossa infatti perderà per un lungo periodo Andrine Hegerberg che – come annunciato dal club sul sito ufficiale – ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La centrocampista norvegese sarà sottoposta a intervento chirurgico nei prossimi giorni, con il messaggio di incoraggiamento arrivato forte e chiaro dalla società sui canali social. Anche la calciatrice ha voluto parlare tramite il suo profilo ufficiale Instagram, lanciando la lunga corsa verso il rientro in campo: “E’ davvero devastate condividere con voi il mio infortunio al legamento crociato. Difficile descrivere tutto questo a parole. Ho dedicato al calcio tutta la mia vita e non ho nessun dubbio che farò tutto quello che servirà per tornare. Noi spacchiamo e io lo farò fino alla fine“.