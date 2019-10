Roma Femminile, le giallorosse pazze per la terza maglia – FOTO

Se il verde della Nazionale italiana fa ancora discutere, a Roma e nella Roma il blu ha conquistato tutti. Tifosi, calciatori e calciatrici. Oggi al Tre Fontane le ragazze di Bavagnoli indosseranno per la prima volta in gara ufficiale il terzo kit da gioco, una colorazione e un concept che ha caricato molte delle giocatrici romaniste. Su Instagram infatti, prima del match contro l’Empoli, Kaja Erzen dagli spogliatoi ha pubblicato una storia con la divisa in bella evidenza e il commento: “Eccitata per la partita“. “Che bello” è stato invece il pensiero della francese Thomas, mentre Thestrup ha scritto: “Questo kit…DAJE“.