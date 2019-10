Roma Femminile, Greggi: “Felicissima per il primo gol di Thestrup”. Serturini: “Tre punti importanti” – FOTO

La Roma Femminile vince 4-0 contro il Verona e realizza il secondo poker consecutivo in campionato. Dopo le parole della coach Betty Bavagnoli, arrivano anche le reazioni sui social delle calciatrici giallorosse. Esulta Giada Greggi, che non perde occasione anche per congratularsi con Amalie Thestrup: “Un passo alla volta, +3. Daje Roma, brave tutte. Felicissima per il primo gol in Serie A di Amalie Thestrup“. C’è spazio anche per la Serturini: “Altri 3 punti importantissimi su un campo difficile e terza vittoria consecutiva! Noi siamo la Roma”.