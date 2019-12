Roma Femminile, giallorosse a valanga sull’Orobica: il match finisce 6 a 0

La Roma Femminile non si ferma più. Nonostante il sole sulla Capitale, le giallorosse travolgono come un fiume in piena l’Orobica, infliggendo alle bergamasche un severo e roboante 6 a 0. Sale subito in cattedra per le padrone di casa Hegerberg, che prima sblocca le marcature al minuto 8, poi raddoppia al 29esimo. Sfida in ghiaccio dopo mezz’ora. Il resto è gestione per la squadra di Bavagnoli, con il secondo tempo che inizia sotto il segno di Serturini: la giovane giallorossa firma il tris al minuto 60 e poi raddoppia all’80’. In mezzo la rete del poker la sigla Coluccini, tornata in campo dopo un periodo di inattività. A chiudere il tennistico parziale ci pensa Thomas con un cucchiaio di ‘tottiana’ memoria. Il modo migliore per rendere indimenticabile il pomeriggio del Tre Fontane.