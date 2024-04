Roma femminile campione, Pellegrini e Dybala esultano. Gualtieri: “Ora in Campidoglio”

La Roma femminile è di nuovo campione d'Italia. Le ragazze di mister Spugna hanno conquistato il secondo scudetto di fila, anche se dal 'divano' visto che la vittoria dell'Inter ha consegnato matematicamente il titolo alle giallorosse. Una gioia enorme che conferma la crescita esponenziale della società in questo settore, celebrata ovviamente da tutti nel mondo romanista. A cominciare da Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, che hanno fatto i complimenti alla Roma femminile su Instagram in una story. Anche Bruno Conti ha voluto lasciare un proprio messaggio: "Orgoglioso di queste campionesse d'Italia. Grazie ad Alessandro Spugna, Betty Bavagnoli, a tutti i collaboratori che hanno resto gruppo magico". E poi anche il sindaco Roberto Gualtieri ha scritto su X: "La Roma Femminile é Campione d'Italia per la seconda volta consecutiva! Congratulazioni alle giocatrici, al mister Spugna, a Betty Bavagnoli e alla società. Vi aspettiamo in Campidoglio ragazze, la Capitale é orgogliosa di voi!"