Roma Femminile, Bavagnoli: “Rispettiamo la Fiorentina, dobbiamo fare una gara importante”

Altro appuntamento per la Roma Femminile di Betty Bavagnoli. Le giallorosse giocheranno domani alle ore 12.30 contro la Fiorentina, match di altissimo livello della giornata di Serie A. L’allenatrice romanista ha parlato a Roma TV per fare un punto sullo stato di forma della squadra, queste le sue dichiarazioni: “Sarà una bella partita perché entrambe le squadre vogliono fare bene. La Fiorentina è una squadra che rispettiamo molto, conosciamo il loro valore. Sarebbe un grande errore pensare che i passi falsi che hanno fatto ci possano far stare serene. Comunque anche noi non abbiamo avuto un cammino costante e quindi sia noi che loro dobbiamo fare una gara importante che può determinare anche una certa consapevolezza di dove si vuole arrivare“.