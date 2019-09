Roma Femminile, Bavagnoli: “Dobbiamo mostrare una mentalità diversa”

L’obiettivo numero uno è invertire subito la tendenza, specialmente dopo lo 0-3 a domicilio ricevuto dal Milan nella prima di campionato. La Roma Femminile affronterà domani la Fiorentina e l’allenatrice delle giallorosse, Betty Bavagnoli, ha presentato ai microfoni di Roma TV la sfida. Queste le sue parole:

“L’umore dopo la partita contro il Milan non era alto ma c’è subito un’altra partita che ci permette di riproporci, non c’è tempo di essere abbattute. Abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo cercato di capire i nostri errori e questo ci permetterà di andare a Firenze a proporre una prestazione diversa. Dal punto di vista dell’atteggiamento non dobbiamo riproporre la stessa partita; la mentalità e l’atteggiamento fanno tanto, abbiamo commesso errori tattici ma soprattutto abbiamo disputato una partita un po’ troppo timorosa. Se noi vogliamo fare il salto di qualità adesso dobbiamo dimostrare che siamo pronte e lo dobbiamo dimostrare soprattutto dal punto di vista della mentalità. È importantissima la performance, la prestazione”.