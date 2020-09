Roma femminile, Bavagnoli: “Con l’Empoli servirà pazienza, dobbiamo fare noi la partita”

L’allenatore della Roma femminile Betty Bavagnoli ha parlato in vista del match di domani contro l’Empoli. Ecco le sue parole ai canali del club:

“La vittoria contro la Pink Bari ha aiutato tanto, ha dato morale e ha alimentato la nostra voglia di continuare a lavorare tanto e di migliorare. Abbiamo visto quanto sia importante automatizzare il lavoro, cercare di fare bene e di andare a migliorare quelle che erano state le nostre lacune nella prima giornata. Non le abbiamo ovviamente perfezionate tutte, però sono andate molto meglio. Una vittoria dal punto di vista mentale aiuta tanto e ci permette di andare ad affrontare la prossima partita con lo spirito di voler portare a casa un altro risultato positivo”.

Sulla partita contro l’Empoli

Affrontiamo una squadra molto preparata, organizzata e allenata benissimo. Ho già avuto modo di fare i complimenti al loro mister perché ci siamo già incontrati anche in amichevole e sarà una gara molto difficile. Dovremo avere pazienza, dovremo cercare di fare la gara e di determinare il nostro gioco, ma soprattutto dovremo avere tanta pazienza e riuscire a ridurre al minimo gli errori cercando anche di abbassare al massimo i punti di forza dell’Empoli. Mi aspetto una gara dove si dovrà avere tanta pazienza. Siamo due squadre che non rinunciano al gioco, che hanno voglia di mettere in mostra le caratteristiche migliori delle proprie interpreti e quindi se entrambe le squadre giocheranno al meglio della loro condizione sicuramente potrà anche essere una gara divertente.