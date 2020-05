Roma Femminile, Bartoli: “Mi manca indossare questa maglia”

Elisa Bartoli, dopo le parole di ieri al sito della Roma, oggi parla a Sky Sport della situazione che sta vivendo il mondo del calcio, in particolare quello femminile. Queste le sue parole:

“Guardare la Roma mi manca, ma ciò che mi manca ancora di più è ciò che creano questi eventi, l’unione che si crea tra le persone, l’entusiasmo e la voglia di tifare tutti insieme. Mi manca soprattutto giocare, mi mancano questi colori, indossare la mia maglia e mi mancano le mie compagne, mi manca vedere i tifosi in tribuna che esultano e piangono con te. Mi manca entrare in campo al Tre Fontane con l’inno che canto ogni volta che entro in campo e che mi fa venire i brividi, è una sensazione stupenda”

Sulla ripresa: “In questi giorni ho pensato all’eventualità che non si ritorni in campo, però è anche vero che in questo momento stiamo lottando contro una battaglia importante. Mi manca l’adrenalina, il calore dei tifosi e delle mie compagne, dello staff, mi mancano gli abbracci, i sorrisi, le arrabbiature, mi manca tutto. La mia famiglia mi chiama ogni giorno per sapere se ci sono novità perché non vedono l’ora di vederci in campo e io vorrei renderli di nuovo felici”