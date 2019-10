Roma Femminile, Alves: “Vogliamo la Champions League”

Andressa Alves, calciatrice della Roma Femminile arrivata in estate dal Barcellona. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dall’attaccante brasiliana a esportes.yahoo.com:

Ti sei trasferita a Roma dopo la Coppa del Mondo. Qual è stata la tua prima impressione?

Sono stata positivamente impressionata! Sono arrivata qui a Roma e mi hanno subito trattata molto bene. Le strutture di allenamento sono ottime. Sono solo due anni che questa squadra esiste ma hanno tirato su tutto molto bene. Sono molto felice di aver scelto la Roma e spero di ottenere grandi risultati in questa prima stagione.

Cosa avevi in ​​mente quando hai accettato l’offerta dei giallorossi? Dopotutto, sei la prima brasiliana della Roma e devi avere grandi aspettative per questo trasferimento. Qual è l’obiettivo per la prima stagione?

La barriera linguistica non è molto difficile, sto prendendo lezioni di italiano e parlo spagnolo, posso capire diverse cose. È solo un po’più complicato, ma presto imparerò a parlare bene! Penso che la motivazione più grande sia stata il senso di sfida. È un campionato diverso, un club diverso. La Roma ha fatto di tutto per portarmi qui, e penso che chi fa questo lavoro debba sempre valutare un’offerta quando scaturisce da un reale interesse. Le aspettative sono molto alte e vogliamo qualificarci per la Champions League, faremo di tutto per realizzare questo obiettivo in questa stagione.