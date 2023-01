Roma, esodo a San Siro: settore ospiti quasi sold out. Attesi oltre 3500 tifosi

La gara è in programma l'otto gennaio alle ore 20.45 e non è da escludere che gli ultimi tagliandi rimasti vengano polverizzati nelle prossime ore

Luci a San Siro. I romanisti illumineranno Milano tra una settimana, attesi oltre 3500 tifosi che sono pronti a colorare il settore ospiti. La Roma non batte sia il Milan che l'Inter nella stessa stagione dal 2017. A ottobre è arrivata la vittoria contro la squadra di Inzaghi grazie alle reti di Dybala e Smalling. La 'Joya' è pronta a segnare ancora al Meazza, senza di lui non è più arrivata una vittoria nei big match. Non ci sarà Mourinho che è squalificato per due giornate. La gara è in programma l'otto gennaio alle ore 20.45 e non è da escludere che gli ultimi tagliandi rimasti vengano polverizzati nelle prossime ore.