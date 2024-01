Roma, infortunio Llorente: nessuna lesione ed è in gruppo. Ok Kumbulla

Sospiro di sollievo per la Roma che domenica aveva perso Diego Llorente per infortunio al termine del primo tempo del match contro l'Atalanta. Il difensore spagnolo si è sottoposto nella giornata di oggi a controlli che hanno escluso lesioni all'adduttore destro. Infatti, già nella giornata di oggi l'ex Leeds era regolarmente in gruppo e va verso la convocazione per il derby di domani contro la Lazio valido per il quarto di finale di Coppa Italia. La sua presenza da titolare è in dubbio, al suo posto possibile chance per il giovanissimo Huijsen. Da Trigoria arrivano anche buone notizie per Kumbulla, anche lui in gruppo e probabilmente a disposizione per domani.