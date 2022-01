Roma, El Shaarawy ancora ai box: out contro il Lecce e in dubbio per l’Empoli

L'esterno giallorosso non prenderà parte al match di Coppa Italia ed è in dubbio per la prossima partita di campionato contro l'Empoli

Stephan El Shaarawy non sarà in panchina questa sera contro il Lecce. Dopo essersi allenato due giorni fa in gruppo, l’attaccante ieri ha provato a forzare nella rifinitura ma ha avvertito ancora un po’ di fastidio. Il problema è lo stesso avvertito prima di Roma-Juventus e che lo ha tenuto ai box per l'ultimo match di campionato vinto contro il Cagliari. Il numero 92 giallorosso stasera non sarà disponibile in Coppa Italia ed è in dubbio anche per la partita di domenica ad Empoli. Visto che poi c’è la sosta, El Shaarawy partirà per la Toscana solo se pienamente recuperato, altrimenti resterà a Roma e si rivedrà in campo il 6 febbraio contro il Genoa.