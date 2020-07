Roma, ecco il kit trasferta 2020/2021 completo: pantaloncini in rosso pompeiano – FOTO

Nella giornata di ieri la maglia da trasferta della Roma 2020/2021 ha fatto il giro del web, riscuotendo successo tra i tifosi: il bianco avorio fa da tappeto allo swoosh della Nike e allo sponsor Qatar Airways, con l’amatissimo lupetto disegnato da Piero Gratton nel 1978 come stemma. Oggi, invece, escono le prime immagini di pantaloncini e calzettoni, rispettivamente in rosso pompeiano e bianco avorio. Il sito Footy Headlines mostra il kit away nel suo insieme, facendo ingolosire gli appassionati che possono già permettersi di acquistare la maglia “ghiacciolo” per le prossime partite in casa, che verrà usata già in Roma-Fiorentina domani all’Olimpico.