Roma, ecco chi è Ivkovic: il 16enne che Mourinho ha voluto in ritiro

Usa poco, pochissimo i social e per ora non sembra interessato alla vita mondana. Ha la testa sul pallone, solo su quello. Sarà per questo che ha attirato lo sguardo di Mourinho dopo essere stato conteso da diversi club europei. Stiamo parlando di Mate Ivkovic, 16 anni appena. Un ragazzino, col cervello però più maturo di quanto possa sembrare. Prodotto di quel vivaio magnifico che risponde al nome di Hajduk Spalato. Il giovanissimo mediano sta partecipando al ritiro precampionato della prima squadra a Trigoria per volere di José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, vuole mettere alla prova le sue qualità per verificare se già è pronto per qualche convocazione nelle amichevoli della pre-stagione e magari anche in campionato.