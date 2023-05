Olimpico aperto per la finale: biglietti da 14 euro. L’appello: “Niente invasioni”

La Roma con un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato l'apertura dello Stadio Olimpico per la finale di Europa League in programma a Budapest il 31 maggio tra la formazione di Mourinho e il Siviglia. I tifosi giallorossi che non potranno essere in Ungheria, avranno dunque la possibilità di assistere al match sulle tribune dell'impianto che ha accompagnato, come sempre fa, la squadra in questa stagione. Il biglietto ha un costo di 14 euro per gli abbonati Serie A 22/23 e di 20 euro per tutti gli altri. Il club comunica inoltre che "al termine della partita, qualunque sia l'esito, il deflusso dovrà avvenire normalmente, per salvaguardare l'incolumità di tutti e l'integrità del campo, in vista della partita contro lo Spezia in programma solo quattro giorni dopo". Intanto l'entusiasmo è già alle stelle e dopo pochi minuti la fila online è già a più di 25mila persone.