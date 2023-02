Roma, Dybala senza sosta: si allena anche nel giorno libero

La Roma non va oltre il pari contro il Lecce ma il segno è sempre di Paulo Dybala. L'argentino sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto mentre si allena a casa nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra da Mourinho. Dopo i due assist contro l'Empoli, l'argentino ha trovato il suo ottavo gol in Serie A, realizzando un rigore che con la Roma mancava dalla gara d'andata contro i salentini (in quel caso era arrivato l'infortunio). Domani il ritorno a Trigoria per preparare la sfida europea contro il Salisburgo.