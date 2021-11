Roma, domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

La squadra si ritroverà a Trigoria per preparare la sfida contro il Venezia

Dopo il pareggio contro il Bodo Glimt all'Olimpico, la Roma riprenderà domattina alle ore 12:00 l'allenamento presso il centro sportivo Fulvio Bernardini. La squadra di Mourinho si ritroverà per fare lavoro differenziato tra chi è sceso in campo contro i norvegesi, e chi invece è rimasto a guardare. L'allenamento sarà volto a preparare la trasferta di domenica al Penzo di Venezia. Contro i veneti non ci sarà sicuramente Vina, che ha riscontrato una lieve lesione all'adduttore destro.