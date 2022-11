Roma, domani a “Il Libraccio” la presentazione dell’autobiografia di Zeman

Il tenico boemo sarà presente alla libreria "Il Libraccio" della Capitale. Insieme a lui anche tanti ex calciatori come Di Francesco e Di Biagio

Domani 1 dicembre alle 18, alla Libreria Libraccio di Roma, ci sarà la presentazione di "La bellezza non ha prezzo", l'autobiografia ufficiale di Zdenek Zeman. Il libro, realizzato con il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro, racconta la lunga carriera del tecnico boemo alla ricerca costante della bellezza tra gol, emozioni, spettacolo e battaglie dentro e fuori dal campo. Presenti anche molti ex calciatori come Eusebio Di Francesco, Di Biagio, Marchegiani, Favalli e Rambaudi. Zeman ripercorrerà la sua carriera e firmerà le copie del libro.