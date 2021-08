Roma, domani la presentazione della seconda maglia

I giallorossi iniziano la stagione ufficiale giovedì in casa del Trabzonspor nella gara di andata di Conference League

A quattro giorni dall'inizio del campionato, la Roma presenterà la seconda maglia per la stagione 2021/2022. Domani, come riportano i social del club, verrà presentato il kit trasferta della New Balance con il quale i ragazzi di Josè Mourinho scenderanno in campo. La Roma inizia la sua stagione giovedì in casa del Trabzonspor nella gara di andata valevole per i playoff di Conference League.