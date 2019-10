La Roma perde i pezzi, ma deve rialzare la testa. Dopo il pareggio di Marassi e gli infortuni di Cristante e Kalinic, Fonseca si rimette al lavoro per preparare il match di giovedì contro il Borussia Moenchengladbach. Domani alle 11 i giallorossi si ritroveranno a Trigoria. Previsto lavoro di scarico per chi ha giocato oggi. Da verificare le condizioni degli infortunati, con Under e Mkhitaryan che si avvicinano al rientro in rosa.