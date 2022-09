Roma distratta, disastro in Bulgaria: il Ludogorets vince 2-1. Shomurodov non basta

I giallorossi non reagiscono dopo la debacle di Udine. Lunedì la sfida contro l'Empoli in trasferta

Daniele Aloisi

Seconda sconfitta di fila per la Roma dopo la debacle di Udine arriva anche quella all'esordio in Europa League. Ritmi blandi nella prima mezz'ora del primo tempo con la squadra di Mourinho che non riesce a imporre il proprio gioco. Al 30' arrivano le prime occasioni per i giallorossi. Due con Pellegrini e una, la più ghiotta, con Mancini che colpisce il palo dagli sviluppi di un corner. La prima frazione termina sullo 0-0 dopo un minuto di recupero. Pronti e via il capitano sfiora il gol. Ottimo lancio di Dybala per il numero 7 che aggancia il pallone ma il suo pallonetto finisce alto sopra la traversa. Al 72' arriva la doccia fredda per la Roma. Cauly porta in vantaggio il Ludogorets dopo una bella azione personale. Super occasione ancora per Pellegrini all'83'. Il colpo di testa del centrocampista finisce a lato da buona posizione. Due minuti più tardi Shomurodov gonfia la rete sfruttando l'assist al bacio del capitano della Roma. All'88' vanno ancora avanti i bulgari con Nonato che incrocia col destro e batte Svilar. I giallorossi perdono all'esordio, giovedì affronteranno l'Helsinki.

Palo di Mancini e due occasioni per Pellegrini ma il primo tempo finisce 0-0

Esordio stagionale per i giallorossi in Europa League da campioni in carica della Conference. Ci sono tanti volti nuovi rispetto alla magica serata di Tirana. Out per infortunio Abraham e Karsdorp, partono dal 1' Celik e Belotti. Dietro al "Gallo" Pellegrini e Dybala. Parte meglio il Ludogorets che sfiora il gol del vantaggio con Despodov: l'attaccante supera in velocità Mancini ma davanti a Svilar apre troppo il piatto destro e manda il pallone fuori. Proteste dei giallorossi per un contatto in area tra Verdon e Pellegrini, per Pawson non è rigore. Al 12' si fa vedere il capitano della Roma con un bel tiro da fuori ma è bravo Padt a bloccare la sfera. Partita bloccata dopo i primi 20 minuti di gioco anche per colpa delle pessime condizioni del terreno di gioco che presenta molte zolle. Al 27' altra azione offensiva dei bulgari: cross tagliato in mezzo all'area di Witry per Thiago ma chiude con un'ottima diagonale difensiva Celik.

Alza i giri la Roma al 30', prima Pellegrini sfiora il gol con una conclusione da dentro l'aerea di rigore. Ottima parata che Padt che si salva in calcio d'angolo. Dal corner nasce l'occasione per Mancini che di testa colpisce il palo in pieno. Due minuti più tardi ottima combinazione tra il numero 7 e Dybala ma il tiro del capitano finisce alto. Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione sul risultato di 0-0.

Non basta Shomurodov: la Roma perde all'esordio in Europa League

La ripresa inizia senza cambi di formazione. Mourinho conferma gli stessi 11 della prima frazione. Subito occasione per la Roma al primo giro d'orologio. Bellissimo lancio in verticale di Dybala per Pellegrini, il giocatore giallorosso aggancia il pallone e prova il pallonetto. La sfera finisce alta sopra la traversa. La "Joya" ci prova al 50' con il sinistro al volo dal limite dell'area di rigore ma la sua conclusione è centrale e blocca Padt. L'argentino si rende pericoloso anche 7 minuti più tardi. Buona sponda di testa di Belotti per il compagno che si sposta il pallone sul mancino ma non trova lo specchio della porta. Al 67' arrivano i primi cambi: escono il Gallo e Celik ed entrano Shomurodov e Spinazzola.

Passa in svantaggio la Roma a 20 minuti dal termine. Cauly porta in vantaggio il Ludogorets. Malissimo la difesa dei giallorossi che lascia troppo spazio al centrocampista che trova il gol con un destro rasoterra. Lo Special One tenta il tutto per tutto con un triplo cambio: dentro Volpato, Bove e Camara per Mancini, Matic e Cristante. Pellegrini. Il guineano entra bene in partita prima con un bel tiro che viene respinto dal difensore del Ludogorets, poi con un ottimo cross per Volpato ma ancora una volta è decisivo Nedyalkov con un salvataggio. All'83' super occasione per Lorenzo che da due passi non riesce a segnare il gol del pareggio. Ci pensa Shomurodov a rimettere la gara in parità. Assist al bacio di Pellegrini per l'Uzbeko che di testa non sbaglia e trova il suo primo gol stagionale. All'88' Nonato porta ancora in vantaggio i bulgari con un destro a incrociare che batte Svilar. Seconda sconfitta di fila per la Roma dopo quella di Udine. Lunedì la sfida contro l'Empoli alle ore 20.45

Ludogorets-Roma 2-1: il tabellino

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Cicinho, Verdon, Witry (Terziev 87'), Nedyalkov; Cauly (Delev 87'), Cafumana (Nonato 77'), Piotrowski; Despodov (Rick 70'), Tekpetey; Thiago. All. Simundza.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (Volpato 75'), Smalling, Ibanez; Celik (Spinazzola 67'), Cristante (Camara 75'), Matic (Bove 75'), Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti (Shomurodov 67'). All. Mourinho.

Arbitro: Pawson. Assistenti: Betts - Hussin. IV: Jones. VAR: England. AVAR: Bankes.

Marcatori: Cauly 72' (L), Shomurodov 85' (R), Nonato 88' (L)

Ammoniti: Cafumana (L), Nedyalkov (L), Piotrowski (L)